MNC Sekuritas Jalin Kerja Sama Gerbangtara Dukung Literasi Pasar Modal di Ibu Kota Nusantara

KALTIM – MNC Sekuritas mendukung pelaksanaan Workshop Digitalisasi Investasi bertajuk “Digital Talent Academy: Sekolah Pasar Modal” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Gerbangtara (Gerakan Bangun Nusantara) melalui Galeri Investasi Digital Gerbangtara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat (14/08/2026).

Kegiatan ini merupakan program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan keuangan, memperkenalkan pasar modal serta instrumen investasi, sekaligus memperkuat kapasitas generasi muda dan pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di sekitar IKN.

Mengusung pendekatan secara hybrid, kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan, antara lain: Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Conrita Ermanto, Analisis Kebijakan Ahli Muda Perencanaan Makro Otorita Ibu Kota Nusantara Kartika Puspita Sari, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Kalimantan Timur Abraham Wahyu Nugroho, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, & Pelindungan Konsumen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Yulianta, Deputi Kepala Wilayah IDX Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Aldila Bandaro, dan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Direktur Perencanaan Makro Otorita Ibu Kota Nusantara Pungky Widiaryanto yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Kartika Puspita Sari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat di sekitar IKN dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan secara lebih baik.

“Kegiatan ini sangat penting dan membuka peluang yang sangat besar bagi para hadirin, khususnya yang berada di sekitar Penajam Paser Utara ataupun berada dalam ekosistem IKN. Tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga kemampuan mengelola keuangan, mempertahankan ketahanan finansial, mempersiapkan masa depan, serta menciptakan aset dan sumber pendapatan lainnya. Tidak lupa juga untuk memahami risiko serta mempertimbangkan pilihan investasi secara rasional dan bertanggung jawab,” ujar Kartika.

Sementara itu, Ketua Galeri Investasi Digital Gerbangtara Hizkia Matthew Mantiri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kemandirian finansial masyarakat di sekitar IKN.