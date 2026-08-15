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Harga BBM Pertamina 15 Agustus 2026: Pertamax, Turbo hingga Green Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |06:03 WIB
Harga BBM Pertamina 15 Agustus 2026: Pertamax, Turbo hingga Green Turun
Harga BBM Pertamina hari ini, Sabtu, 15 Agustus 2026. (foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Sabtu, 15 Agustus 2026. Harga BBM Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green telah turun sejak 1 Agustus 2026.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter.

Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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