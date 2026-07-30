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MNC Sekuritas dan MNC University Dorong Gen Z Bangun Kesadaran Finansial sejak Dini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |16:43 WIB
MNC Sekuritas dan MNC University Dorong Gen Z Bangun Kesadaran Finansial sejak Dini
MNC Sekuritas dan MNC University Dorong Gen Z Bangun Kesadaran Finansial sejak Dini
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JAKARTA – MNC Sekuritas bersama mitra Galeri Investasinya, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) MNC University, kembali memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda melalui webinar Beyond Smart bertajuk "Membangun Kesadaran Finansial untuk Masa Depan Cerah" yang diselenggarakan pada Rabu (29/7/2026).

Webinar tersebut menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra sebagai narasumber yang menyampaikan pemaparan mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, mulai dari memahami pentingnya perencanaan finansial hingga mengenal langkah awal berinvestasi di pasar modal.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor II MNC University Bernadetta Kwintiana Ane menyampaikan bahwa MNC University terus mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk dalam bidang literasi keuangan dan pasar modal.

Sementara itu, Pembina GI BEI MNC University Liena Prajogi turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi yang mendukung peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai investasi dan pasar modal.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan investasi, tetapi juga terinspirasi membangun perilaku finansial yang sehat sejak dini. Keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas dan kemandirian hidup kita pada masa mendatang,” ujar Ane.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang aktif mendukung peningkatan literasi pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas terus menghadirkan berbagai program edukasi bersama perguruan tinggi, dan berbagai komunitas sebagai upaya menciptakan investor yang cerdas, rasional, dan berorientasi jangka panjang.

“Kami ingin mendorong generasi muda tidak hanya mengenal produk investasi, tetapi juga memahami pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan investasi yang didasarkan pada pengetahuan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi investor yang lebih siap menghadapi dinamika pasar modal di masa depan," tulis Afen.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

 

(Dani Jumadil Akhir)

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