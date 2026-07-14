MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal untuk Mahasiswa Universitas Budi Luhur

JAKARTA – MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan Webinar Pasar Modal bertajuk "Strategi Investasi Saham dan Peluang Investasi bagi Investor Muda di Tengah Ketidakpastian Pasar" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur pada Sabtu (11/7/2026) secara daring.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi pasar modal dan pemahaman investasi di kalangan generasi muda. Materi edukasi disampaikan oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra dan Market Development Analyst Bursa Efek Indonesia Yusuf Adi Pradana.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menyampaikan bahwa generasi muda memiliki keunggulan berupa jangka waktu investasi yang lebih panjang sehingga berpeluang memperoleh manfaat dari pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai strategi investasi dan manajemen risiko perlu dibangun sejak dini agar mahasiswa mampu menjadi investor yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab.

“MNC Sekuritas meyakini bahwa peningkatan literasi keuangan sejak bangku kuliah menjadi salah satu fondasi penting dalam mencetak investor muda yang lebih siap menghadapi dinamika pasar modal. Melalui kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan, MNC Sekuritas akan terus menghadirkan program edukasi yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan industri keuangan guna mendorong lahirnya generasi investor Indonesia yang semakin berkualitas,” ujar Andri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Puspita Rani menyampaikan bahwa edukasi pasar modal memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak.