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Tips MotionTrade, Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:25 WIB
Tips MotionTrade, Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemahaman mengenai hak investor menjadi semakin penting di tengah berkembangnya layanan investasi digital. Dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan.

Sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas mengajak masyarakat untuk mengenali hak-hak dasar investor sebagai konsumen di pasar modal. Berikut beberapa hak dan bentuk pelindungan yang perlu diketahui oleh investor, yaitu:

1. Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Transparan

Sebelum membeli suatu produk investasi, investor berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Informasi tersebut mencakup karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya transaksi, hingga ketentuan yang berlaku. 

Melalui aplikasi MotionTrade, investor dapat mengakses berbagai informasi pasar modal, data emiten, prospektus reksa dana, serta materi edukasi yang membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih bijak.

 

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