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Perluas Akses Investasi bagi Masyarakat, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Bekasi Galaxy

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |10:36 WIB
Perluas Akses Investasi bagi Masyarakat, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Bekasi Galaxy
MNC Sekuritas buka kantor cabang Bekasi Galaxy. (Foto: MNC Sekuritas)
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BEKASIPT MNC Sekuritas kembali memperluas akses layanan investasi bagi masyarakat Indonesia melalui peresmian Kantor Cabang MNC Sekuritas Bekasi Galaxy pada Kamis (2/7/2026). Peresmian ini dihadiri oleh Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem, Branch Manager MNC Sekuritas Bekasi Galaxy Muhamad Nurfajri, serta Aditya Pratama, CFP selaku perwakilan investor MNC Sekuritas cabang Bekasi Galaxy.

1. Bekasi Kawasan dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya menyampaikan dengan peresmian cabang Bekasi Galaxy, MNC Sekuritas memiliki total 183 point of sales. Bekasi memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar modal karena merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah masyarakat produktif yang tinggi.

MNC Sekuritas buka kantor cabang Bekasi Galaxy. (Foto: MNC Sekuritas)
MNC Sekuritas buka kantor cabang Bekasi Galaxy. (Foto: MNC Sekuritas)

“Dengan bertambahnya jaringan kantor cabang di Bekasi Galaxy, kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak investor baru sekaligus mendukung pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia yang berkualitas melalui edukasi dan layanan investasi yang berkelanjutan,” tulis Susy.

2. Komitmen MNC Sekuritas

Branch Manager MNC Sekuritas Bekasi Galaxy Muhamad Nurfajri mengatakan kehadiran kantor cabang Bekasi Galaxy merupakan bentuk komitmen MNC Sekuritas untuk memberikan layanan investasi yang lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap kantor cabang Bekasi Galaxy dapat menjadi pusat edukasi dan layanan investasi bagi masyarakat di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Selain membantu calon investor memulai perjalanan investasinya, kami juga siap mendampingi nasabah melalui berbagai program edukasi agar dapat berinvestasi secara lebih percaya diri,” ujar Nurfajri.

Perwakilan Investor MNC Sekuritas Aditya Pratama, CFP menyambut antusias kehadiran MNC Sekuritas di cabang Bekasi Galaxy karena memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan investasi yang profesional.

 

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