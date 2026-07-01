MNC Sekuritas dan Anargya Asset Management Gelar Promo Investasi Reksa Dana 2026, Total Reward Rp25 Juta

JAKARTA – MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Anargya Asset Management dalam promo Anargya Mid-Year Invest Challenge 2026 dengan total reward senilai Rp25.000.000. Investor berkesempatan mendapatkan bonus unit penyertaan (UP) reksa dana Anargya Pasar Uang Supernova senilai Rp50.000 hingga maksimum Rp250.000 per SID.

Syarat mengikuti promo ini adalah melakukan pembelian salah satu produk reksa dana Anargya Asset Management, yaitu Anargya Pasar Uang Supernova atau Anargya Supergrowth, dengan minimum pembelian Rp1.000.000 di aplikasi MotionTrade. Promo berlaku kelipatan dengan maksimum reward Rp5.000.000. Investor tidak diperkenankan melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir.

Periode promo berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Juli 2026. Periode penilaian berlangsung hingga 30 Oktober 2026.

Segera manfaatkan promo reksa dana dari Anargya Asset Management. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoANARGYAMT3.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNC Sekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan rasakan pengalaman investasi yang seamless. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store melalui tautan onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Feby Novalius)

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