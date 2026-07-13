MNC Sekuritas Dukung Nasabah Wujudkan Cinta Lewat Mahar Saham

JAKARTA – Investasi kini semakin menjadi bagian dari perencanaan masa depan, termasuk dalam momen pernikahan. Pasangan Risna Nur Haryadi dan Dian Fathita Dwi Lestari yang merupakan nasabah MNC Sekuritas, memilih mahar dalam bentuk saham sebagai simbol komitmen untuk membangun masa depan finansial bersama dalam momen sakral pernikahan pada Minggu (5/6/2026). Sang mempelai pria menyerahkan mahar berupa 40.000 lembar saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dan 10.000 lembar saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) kepada mempelari wanita.

Sebagai mempelai pria, Risna Nur Haryadi mengatakan bahwa pemberian saham ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen untuk membangun fondasi keuangan keluarga yang sehat, bijaksana, dan berorientasi pada masa depan.

“Melalui mahar saham ini, saya berharap dapat memperkenalkan istri saya pada dunia investasi sehingga kami dapat belajar, berkembang, dan mengelola aset bersama secara bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Branch Manager MNC Sekuritas Pantai Indah Kapuk Dona juga mengatakan bahwa saham dapat menjadi alternatif mahar yang tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan manfaat finansial di masa depan.

"Saya mendukung keputusan nasabah dalam memilih saham sebagai mahar saham. Pilihan tersebut merupakan langkah yang baik untuk mengoptimalkan aset investasi sekaligus mendukung perencanaan keuangan nasabah," ujar Dona.