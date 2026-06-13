Top! MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Trilogi Jadi Investor Cerdas

JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Trilogi menggelar Seminar Edukasi Investasi bertajuk “Cerdas Investasi Digital: Click to Invest, From Beginner to Confident Investor” pada Jumat (12/6/2026).

Edukasi disampaikan oleh Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal dan Senior Analyst Market Development Bursa Efek Indonesia Fasha Fauziah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Trilogi Aty Herawati, Ketua Program Studi Manajemen Fanny Suzuda Pohan, Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Arissetyanto Nugroho, serta Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.

Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan mengenai pentingnya membangun kebiasaan investasi sejak usia muda serta mengenal berbagai instrumen investasi di pasar modal. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami prinsip 2L (Legal dan Logis) sebagai langkah pelindungan konsumen dalam berinvestasi.

“Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, MNC Sekuritas berharap dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang melek investasi, adaptif terhadap perkembangan industri keuangan, dan siap menjadi bagian dari pertumbuhan pasar modal Indonesia. Kami juga mendorong mahasiswa untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum mengambil keputusan investasi agar terhindar dari berbagai bentuk penawaran investasi ilegal maupun berisiko tinggi,” ujar Andri.