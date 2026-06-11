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Saksikan Sore Ini, IG Live MNC Sekuritas Bersama Danapathi AM Money Never Sleeps: Di Tengah Ketidakpastian, Uang Harus ke Mana?

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:14 WIB
Saksikan Sore Ini, IG Live MNC Sekuritas Bersama Danapathi AM Money Never Sleeps: Di Tengah Ketidakpastian, Uang Harus ke Mana?
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Di tengah ketidakpastian yang membayangi perekonomian global, mulai dari perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar, hingga tensi geopolitik, pertanyaan mengenai di mana sebaiknya menempatkan uang? menjadi semakin relevan bagi banyak masyarakat.

Dalam dunia investasi, ketidakpastian merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, ketidakpastian bukan berarti harus menghentikan langkah untuk mengembangkan aset. Sebaliknya, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pengetahuan dan strategi yang tepat.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah wawasan dan berdiskusi langsung mengenai strategi pengelolaan keuangan dalam Instagram Live MNC Sekuritas “Money Never Sleeps: Di Tengah Ketidakpastian, Uang Harus Ke Mana?” pada Kamis (11/06/2026) pukul 16.00 WIB bersama Marketing Manager APERD Danapathi Asset Management Resca Listya Laras dan dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

 

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