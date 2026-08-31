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Ini 5 Bagian yang Wajib Dibaca Investor dalam Prospektus IPO

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |10:04 WIB
Ini 5 Bagian yang Wajib Dibaca Investor dalam Prospektus IPO
Ini 5 Bagian yang Wajib Dibaca Investor dalam Prospektus IPO
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JAKARTA - Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) kerap menjadi perhatian investor karena menawarkan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Namun, sebelum memutuskan untuk berpartisipasi, investor perlu memahami kondisi dan prospek perusahaan, salah satunya melalui prospektus. Prospektus merupakan dokumen yang berisi informasi penting mengenai perusahaan dan saham yang ditawarkan kepada publik. 

MotionTrade telah merangkum 5 hal yang perlu diperhatikan investor dalam membaca prospektus, yaitu: 

1. Profil dan Model Bisnis Perusahaan

Investor perlu memahami bidang usaha perusahaan, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, serta bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan. Pemahaman ini dapat membantu investor melihat prospek dan potensi pertumbuhan bisnis ke depan.

2. Penggunaan Dana Hasil IPO

Bagian ini menjelaskan rencana perusahaan dalam menggunakan dana yang diperoleh dari IPO, seperti untuk ekspansi bisnis, belanja modal, pembayaran utang, maupun kebutuhan lainnya. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melihat strategi pertumbuhan perusahaan setelah IPO.

3. Kinerja dan Kondisi Keuangan

Investor perlu mencermati pendapatan, laba bersih, aset, liabilitas, dan arus kas perusahaan. Selain melihat kondisi keuangan saat ini, investor juga dapat memperhatikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun untuk mengetahui tren pertumbuhan perusahaan.

 

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