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Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp2.810.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |15:32 WIB
Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp2.810.000 per Gram
Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp2.810.000 per Gram (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk atau Antam diperkirakan bakal bergerak fluktuatif di rentang Rp2.688.000 hingga Rp2.810.000 per gram pada perdagangan pekan depan.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan, harga emas Antam masih memiliki risiko terkoreksi menuju batas rentang bawah (support) pertama di level Rp2.688.000 per gram dan support kedua di posisi Rp2.600.000 per gram.

"Kita melihat bahwa besok kemungkinan Rupiah melemah dan koreksi ini (emas Antam) kemungkinan terbatas," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Meski demikian, Ibrahim menilai instrumen emas Antam membuka peluang pembalikan arah menguat (rebound) mulai dari kisaran harga Rp2.700.000 per gram.

"Resistance pertama untuk logam mulia (emas Antam) kalau seandainya naik di Rp2.731.000 per gram. Kemudian kalau seandainya menguat lagi bisa mencapai Rp2.810.000 per gram," katanya.

Sepanjang periode 24-29 Agustus 2026, harga emas Antam mencatatkan akumulasi penurunan tajam sebesar Rp70.000 hingga terdorong ke posisi Rp2.670.000 per gram pada akhir pekan.

 

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