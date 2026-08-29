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Rp311 Miliar Dana MBG Ditarik Kembali karena SPPG Belum Beroperasi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:03 WIB
Rp311 Miliar Dana MBG Ditarik Kembali karena SPPG Belum Beroperasi
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana MBG. (Foto: Okezone.com/BGN)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN kemudian menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara dengan nilai sekitar Rp311 miliar.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penarikan dana tersebut menjadi bagian dari penataan dan pendataan ulang penerima manfaat MBG bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penganggaran program MBG pada 2027 lebih tepat sasaran.

"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," pungkasnya, Sabtu (29/8/2026).

Sudaryono mengatakan pendataan ulang penerima manfaat juga berkaitan dengan penyesuaian anggaran MBG tahun depan. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027, tetapi jumlah itu akan disinkronkan dengan data penerima manfaat yang telah diperbarui.

Menurut Sudaryono, penataan penerima manfaat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah kelompok atau sekolah tertentu memang membutuhkan program MBG. Pemerintah, salah satunya, tidak lagi mengalokasikan MBG untuk sejumlah sekolah swasta elite.

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Topik Artikel :
Dana MBG Dapur MBG SPPG BGN MBG
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