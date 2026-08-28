BGN Ungkap Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240 Triliun

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap rencana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 mencapai sekitar Rp240 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar 97 persen dialokasikan untuk kebutuhan program makan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran Rp240 triliun tersebut sudah termasuk kebutuhan operasional BGN. Sehingga 3 persen dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai.

"Sudah ini dong, Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah, sekitar 97 persen -nya adalah untuk makan, untuk program makannya," kata Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Dengan komposisi tersebut, hanya sekitar 3 persen dari total anggaran yang digunakan untuk operasional BGN. Jika dihitung dari total Rp240 triliun, porsinya berada di kisaran Rp6 triliun lebih.

"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu ya. Kalau 3 dikali Rp240 triliun ya sekitar 6 T lah, 6 koma sekian lah ya," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji. Termasuk di dalamnya gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita, jumlah totalnya 30.000 lebih," katanya.