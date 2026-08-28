Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Ungkap Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:27 WIB
BGN Ungkap Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240 Triliun
Anggaran MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap rencana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 mencapai sekitar Rp240 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar 97 persen dialokasikan untuk kebutuhan program makan. 

Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran Rp240 triliun tersebut sudah termasuk kebutuhan operasional BGN. Sehingga 3 persen dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. 

"Sudah ini dong, Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah, sekitar 97 persen -nya adalah untuk makan, untuk program makannya," kata Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Dengan komposisi tersebut, hanya sekitar 3 persen dari total anggaran yang digunakan untuk operasional BGN. Jika dihitung dari total Rp240 triliun, porsinya berada di kisaran Rp6 triliun lebih. 

"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu ya. Kalau 3 dikali Rp240 triliun ya sekitar 6 T lah, 6 koma sekian lah ya," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji. Termasuk di dalamnya gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita, jumlah totalnya 30.000 lebih," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anggaran MBG BGN MBG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238782/menkeu_purbaya-quGD_large.jpg
Sekolah Elit Tak Lagi Terima MBG, Purbaya Minta BGN Umumkan Tingginya Permintaan dari Sekolah Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236053/ketua_mpr_ri-FrDn_large.png
Sebut MBG Bukan Hanya Bagi Makanan di Sidang Tahunan, MPR RI: Ikhtiar Cerdaskan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234838/mbg-7pPl_large.jpg
Cegah Keracunan, Kepala BGN Wajibkan Label Batas Waktu Konsumsi MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234829/kepala_bgn_sudaryono-D9xk_large.jpg
950 Dapur MBG Terindikasi Tak Higienis, Kepala BGN Ancam Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234820/kepala_bgn_sudaryono-5whA_large.jpg
Sudaryono Pecat 66 Kepala SPPG, Terlibat Judi Online hingga Minta-MInta Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234815/kepala_bgn_sudaryono-PMvg_large.jpg
Keracunan MBG, Sudaryono Minta Maaf dan Bakal Copot Kepala SPPG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement