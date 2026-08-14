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Sebut MBG Bukan Hanya Bagi Makanan di Sidang Tahunan, MPR RI: Ikhtiar Cerdaskan Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:35 WIB
Sebut MBG Bukan Hanya Bagi Makanan di Sidang Tahunan, MPR RI: Ikhtiar Cerdaskan Bangsa
Ketua MPR RI soal MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan program Makan Bergizi Gratis merupakan terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ia berkata, program itu bukan semata-mata dipandang membagi makanan, tetapi bentuk ikhtiar negara dalam mencerdaskan bangsa.

Hal itu diungkapkan Muzani saat berpidato di Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RP 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

"Kita memandang program MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, terwujudnya anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif merupakan mimpi Indonesia. Baginya, pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. 

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," ujar Muzani.

Pun dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia berkata, konstitusi telah menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 

 

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Topik Artikel :
MPR RI Pidato Kenegaraan MBG
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