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Kepala SPPG dan Akuntan Dapur MBG Bakal Dilatih Pelaporan Keuangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:28 WIB
Kepala SPPG dan Akuntan Dapur MBG Bakal Dilatih Pelaporan Keuangan
Kepala BGN Sudaryono Temui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan akan memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan akuntan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dirinya menyambangi Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

"Itu kami sepakat untuk men-training kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem AKSESKEU dengan SIPGN," kata Sudaryono usai bertemu Purbaya.

Menurut Sudaryono, digitalisasi diperlukan agar proses pelaporan yang selama ini masih dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui sistem. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan setiap dapur MBG dapat dilakukan secara lebih tertib dan jelas.

"Sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit, manual, dan lain sebagainya, itu kemudian by system itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah," ujarnya.

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