Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian PKP-BGN Siapkan Rumah Bagi Keluarga Penerima MBG

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |11:16 WIB
Kementerian PKP-BGN Siapkan Rumah Bagi Keluarga Penerima MBG
Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BGN Sudaryono merumuskan rencana penyediaan perumahan bagi keluarga penerima MBG. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merumuskan rencana penyediaan perumahan bagi keluarga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pertemuan baru-baru ini, Kementerian PKP dan BGN membahas kebutuhan hunian bagi keluarga penerima manfaat MBG yang masih menghadapi persoalan perumahan, baik karena belum memiliki rumah maupun menempati hunian yang belum layak.

Kolaborasi tersebut akan didukung dengan pemadanan data dan persiapan sistem untuk memastikan keluarga penerima manfaat MBG yang mendapatkan Program Bedah Rumah sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Maruarar menyatakan dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk MBG yang dilaksanakan BGN. Menurutnya, sektor perumahan memiliki sejumlah program yang dapat dikolaborasikan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga penerima MBG.

“Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono. Dari Kementerian PKP, ada tiga program strategis yang bisa kita dorong, yaitu FLPP, KPP, dan Program Bedah Rumah,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (20/8/2026).

Maruarar menjelaskan, FLPP terus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tua penerima MBG yang memiliki atau menjalankan usaha, terutama pelaku UMKM, dalam mengembangkan usahanya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236881//mbg-LxP1_large.jpg
Anggaran BGN dan Kemenhan di RAPBN 2027 Jadi Sorotan, Siapa yang Terbesar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236132//komeng-CbS3_large.jpg
Komeng Puji MBG, tapi Kritik Pelaksanaannya Enggak Bener
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236267//pendidikan-cBhH_large.jpg
Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp820,9 Triliun, MBG Disiapkan Rp240 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236093//presiden_prabowo_subianto-CiYW_large.jpg
Prabowo Geram Ada Korupsi di Program MBG: Mereka Orang Biadab, Tak Pantas Dihormati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/470/3235992//rumah-Y3sR_large.jpg
Kabar Baik! Backlog Kepemilikan Rumah Turun Jadi 9,29 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235380//kepala_badan_gizi_nasional_sudaryono-ojBs_large.jpg
Kepala BGN Minta Pelajar Tak Bawa Pulang Menu MBG, Khawatir Picu Keracunan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement