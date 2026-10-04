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Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 4 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |06:35 WIB
Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 4 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini. PT Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi mengalami perubahan per 1 Oktober 2026. Harga BBM masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Dia menjelaskan, untuk harga BBM subsidi, seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.

“Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” kata Kitty.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot memastikan harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan biosolar tidak naik meskipun harga minyak dunia tembus USD107 per barel. Akan tetapi, untuk harga BBM nonsubsidi akan mengalami penyesuaian sebab mengikuti harga pasar.

 

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Topik Artikel :
BBM Pertamina BBM harga BBM
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