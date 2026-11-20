Ternyata Ini Dampak ke Bank dan Cicilan Kredit Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen

JAKARTA - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) buka suara soal dampak keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6,00 persen.

Perbanas menilai, BI Rate naik menjadi 6 persen merupakan langkah kebijakan moneter yang terukur. Kebijakan ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan eksternal di tengah tingginya dinamika pasar keuangan global.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional.

“Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) memandang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 6,00% sebagai langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global,” ujar Aviliani dalam keterangan resminya.

Dari sisi kinerja, industri perbankan nasional masih mencatatkan fundamental yang solid. Pada September 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp9.245 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,22 persen menjadi Rp10.492 triliun.