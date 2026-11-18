BI Uji Coba QRIS di Hong Kong pada Pekan Kedua Desember 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tengah mempersiapkan uji coba perluasan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara untuk koridor Hong Kong. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bank sentral dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna menopang pertumbuhan serta memperluas aktivitas ekonomi dan keuangan digital.

Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, tahap uji coba (piloting) untuk memfasilitasi transaksi wisatawan asal Hong Kong yang berkunjung ke Indonesia (inbound) akan mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan depan.

"Implementasi kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound, pada minggu ke-2 Desember 2026," kata Destry saat konferensi pers RDG BI, Rabu (18/11/2026).

Sebelum menyasar Hong Kong, konektivitas pembayaran QRIS Antarnegara telah lebih dahulu beroperasi dan dimanfaatkan secara luas di sejumlah negara mitra, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Melalui integrasi sistem ini, wisatawan asal Indonesia dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant mitra di luar negeri cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran domestik, begitu pula sebaliknya bagi wisatawan mancanegara yang berbelanja di merchant QRIS di Indonesia.

Adapun ekspansi QRIS lintas batas ini ditopang oleh kinerja transaksi pembayaran digital nasional yang terus mencatatkan pertumbuhan pesat.