Cegah Scam, BI Perketat Pengamanan Sistem hingga Alat Pembayaran

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan penguatan pengamanan pada sistem maupun alat pembayaran guna meminimalkan kejahatan penipuan digital atau scam seiring lonjakan laporan kasus sejak 2024.

Serangan kejahatan daring tersebut mengubah lanskap keluhan masyarakat dari sekadar gangguan teknis transaksi menjadi kerugian akibat manipulasi. Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Diana Yumanita menegaskan, langkah mitigasi ini berpijak pada mandat perlindungan konsumen dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), yakni peta jalan arah kebijakan sistem pembayaran nasional.

"Kami sadar sekali scam sudah menyerang Indonesia dan laporannya ke Bank Indonesia meningkat sejak 2024, dengan aduan konsumen bergeser dari persoalan operasional ke penipuan. Sebagai otoritas sistem pembayaran, perumusan kebijakan perlindungan konsumen kami lakukan lewat pemetaan ekosistem serta kolaborasi," ujar Diana dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pemetaan ekosistem tersebut merangkul pelaku industri jasa pembayaran, asosiasi, akademisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga berbagai kementerian terkait. Pada jalur hukum dan penyelesaian sengketa, bank sentral turut menggandeng aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Penjagaan dari hulu ditempuh melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Industri Sistem Pembayaran tahun 2025 untuk menyempurnakan struktur dan tata cara beroperasi industri agar tidak membahayakan nasabah.

Untuk membentengi teknologi transaksi dari maraknya insiden siber, bank sentral juga menerapkan PBI Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).