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BI Buka Suara Kekhawatiran MSCI dan Kebutuhan Valas Ikut Tekan Rupiah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:39 WIB
BI Buka Suara Kekhawatiran MSCI dan Kebutuhan Valas Ikut Tekan Rupiah
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar Rupiah mengalami tekanan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pemicu utamanya adalah meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember 2026.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan ekspektasi kenaikan suku bunga AS tersebut menguat setelah data inflasi Amerika Serikat dirilis lebih tinggi dari perkiraan.

Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk mata uang negara-negara kawasan. Penguatan dolar tercermin dari indeks dolar AS (DXY) yang mencapai level 102,96 atau tertinggi sejak Maret 2025.

"Pergerakan nilai tukar Rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 dan berlanjut hingga 2027," ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga pemerintah AS turut meningkatkan daya tarik aset keuangan berbasis dolar. Dampaknya, investor cenderung menarik sebagian dananya dari pasar keuangan negara berkembang untuk beralih ke aset yang dinilai memberikan imbal hasil lebih menarik.

Selain faktor eksternal, tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

 

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