Pendaftaran Dibuka November, 150 Ribu Formasi CPNS 2026

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pendaftaran CPNS 2026 dibuka November dengan 150.000 formasi.

“Yang dibuka mungkin, kami sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan,” kata Rini di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rini menambahkan, seleksi CPNS kali ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung program hasil terbaik cepat (PHTC) atau program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia mencontohkan program prioritas tersebut di antaranya Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat terintegrasi, serta kebutuhan tenaga polisi hutan.

Menurutnya, formasi CPNS itu akan tersebar di seluruh instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo. Rincian kebutuhan tiap instansi sejauh ini masih dalam pembahasan pemerintah.

Pembahasan itu juga mencakup syarat minimal pendidikan untuk formasi yang akan dibuka nanti. Namun, kata Rini, pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada lulusan baru (fresh graduate) untuk memperoleh pekerjaan dalam seleksi CPNS kali ini.

“(Formasi) SMA itu tergantung dari usulannya. Karena pegawai itu kan tergantung daripada kompetensi yang dibutuhkan. Saya masih menunggu dari instansi pemerintah,” ujarnya.