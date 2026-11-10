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Segini Kekayaan Fantastis Jensen Huang, CEO Nvidia yang Diduga Selingkuh dengan Mata-Mata China

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |21:06 WIB
Segini Kekayaan Fantastis Jensen Huang, CEO Nvidia yang Diduga Selingkuh dengan Mata-Mata China
Segini kekayaan fantastis Jensen Huang, CEO Nvidia yang diduga selingkuh dengan mata-mata China. (Foto: Okezone.com/Reuters)
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JAKARTA – Segini kekayaan fantastis Jensen Huang, CEO Nvidia yang diduga selingkuh dengan mata-mata China. 

Kekayaan pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, tercatat mencapai USD155,4 miliar atau setara Rp2.806 triliun. Namun, di tengah besarnya harta yang dimiliki, Huang kini menjadi sorotan setelah terseret dugaan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang disebut sebagai aset intelijen China.

Melansir Forbes, Selasa (10/11/2026), kekayaan Huang mengalami penurunan sebesar 4,19 persen atau USD6,8 miliar. Meski demikian, total kekayaannya masih mencapai USD155,4 miliar atau sekitar Rp2.806 triliun dengan asumsi kurs Rp18.062 per dolar AS.

Huang merupakan salah satu tokoh penting di industri teknologi dunia. Ia mendirikan Nvidia pada 1993 dan menjabat sebagai CEO sekaligus presiden perusahaan tersebut sejak awal berdiri.

Ia memiliki lebih dari 3,5 persen saham Nvidia, perusahaan yang dibawanya melantai di bursa saham pada 1999. Di bawah kepemimpinannya, Nvidia berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

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