Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Low Tuck Kwong Buka-bukaan soal Jual Saham Bayan ke Haji Isam

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |05:01 WIB
Low Tuck Kwong Buka-bukaan soal Jual Saham Bayan ke Haji Isam
Low Tuck Kwong Buka-bukaan soal Jual Saham Bayan ke Haji Isam
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong buka-bukaan soal penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. 

Transaksi tersebut merupakan murni keputusan bisnis yang dilakukan secara transparan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Hal ini disampaikan Direktur Bayan Resources Merlin yang mewakili Low Tuck Kwong di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Merlin mengatakan, Low Tuck Kwong telah lama mengenal reputasi Haji Isam di dunia pertambangan. "Reputasinya baik. Beliau mengenal sosok Haji Isam sebagai mitra bisnis," kata Merlin.

Dia menambahkan, kedua pihak berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. "Harapan kedua belah pihak, baik Dato' maupun Pak Haji, dapat bersama-sama terus membawa hal positif untuk Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/16/278/2747465/low-tuck-kwong-borong-saham-byan-974-300-lembar-unF7d8y6uL.jfif
Low Tuck Kwong Borong Saham BYAN 974.300 Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/01/278/2510160/berkah-batu-bara-byan-laba-emiten-milik-taipan-low-tuck-kwong-meroket-501-8-ZizHuwqvmJ.jpg
Berkah Batu Bara, BYAN Laba Emiten Milik Taipan Low Tuck Kwong Meroket 501,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/14/278/1991213/bayan-resources-miliki-100-saham-kangaroo-resources-6ES75om8o8.jpg
Bayan Resources Miliki 100% Saham Kangaroo Resources
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/20/278/1740646/incar-pendanaan-luar-negeri-bayan-dirikan-anak-usaha-di-singapura-gABJ7R5Hx3.jpg
Incar Pendanaan Luar Negeri, Bayan Dirikan Anak Usaha di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/18/278/1216582/bisnis-batu-bara-bayan-kembali-normal-sVkpBx0CRn.jpg
Bisnis Batu Bara Bayan Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/29/278/962641/1IM3BAK5mX.jpg
Rugi Bayan Resources Naik Rp434,34 M
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement