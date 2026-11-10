Low Tuck Kwong Buka-bukaan soal Jual Saham Bayan ke Haji Isam

JAKARTA - Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong buka-bukaan soal penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Transaksi tersebut merupakan murni keputusan bisnis yang dilakukan secara transparan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Hal ini disampaikan Direktur Bayan Resources Merlin yang mewakili Low Tuck Kwong di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Merlin mengatakan, Low Tuck Kwong telah lama mengenal reputasi Haji Isam di dunia pertambangan. "Reputasinya baik. Beliau mengenal sosok Haji Isam sebagai mitra bisnis," kata Merlin.

Dia menambahkan, kedua pihak berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. "Harapan kedua belah pihak, baik Dato' maupun Pak Haji, dapat bersama-sama terus membawa hal positif untuk Indonesia," ujarnya.