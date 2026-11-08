Low Tuck Kwong Buka Suara soal Penjualan 30,25% Saham Bayan ke Haji Isam

Low Tuck Kwong, membenarkan penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk, Dato' Dr. Low Tuck Kwong, membenarkan penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Ia menegaskan, transaksi tersebut merupakan murni keputusan bisnis yang dilakukan secara transparan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Hal itu disampaikan Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin, yang mewakili Low Tuck Kwong, di sela-sela acara BayRun for Charity di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Merlin mengatakan, Low Tuck Kwong telah lama mengenal reputasi Haji Isam di dunia pertambangan.

"Reputasinya baik. Beliau mengenal sosok Haji Isam sebagai mitra bisnis," kata Merlin.

Ia menambahkan, kedua pihak berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.