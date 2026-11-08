Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Low Tuck Kwong Buka Suara soal Penjualan 30,25% Saham Bayan ke Haji Isam

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |12:12 WIB
Low Tuck Kwong Buka Suara soal Penjualan 30,25% Saham Bayan ke Haji Isam
Low Tuck Kwong, membenarkan penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk, Dato' Dr. Low Tuck Kwong, membenarkan penjualan 30,25% saham perusahaan atau sebanyak 10,084 miliar saham kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Ia menegaskan, transaksi tersebut merupakan murni keputusan bisnis yang dilakukan secara transparan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Hal itu disampaikan Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin, yang mewakili Low Tuck Kwong, di sela-sela acara BayRun for Charity di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Merlin mengatakan, Low Tuck Kwong telah lama mengenal reputasi Haji Isam di dunia pertambangan.

"Reputasinya baik. Beliau mengenal sosok Haji Isam sebagai mitra bisnis," kata Merlin.

Ia menambahkan, kedua pihak berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/278/3250427//saham-C28P_large.png
Kredit Jhonlin dengan Agunan Saham JARR dan PGUN, Ini Penjelasan Bank Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/278/3248185//saham-rFVY_large.jpg
OJK Buka Suara soal Isu Kepemilikan Saham BCA oleh Haji Isam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/278/3243969//tambang-5AbO_large.jpg
RKAB Disetujui, Bayan Resources Cabut Force Majeure Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/278/3243592//tambang-Z7EX_large.jpg
RKAB Terbit, Bayan Kantongi Tambahan Kuota Produksi 20 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243386//esdm-2AHx_large.jpg
ESDM Buka Suara Soal RKAB Bayan Usai Haji Isam Beli Saham BYAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/455/3238499//low_tuck_kwong-0tRk_large.png
Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Indonesia 2026, Ada Raja Batu Bara hingga Sawit Berharta Rp369 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement