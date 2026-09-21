Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Buka Suara Soal RKAB Bayan Usai Haji Isam Beli Saham BYAN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |18:36 WIB
ESDM Buka Suara Soal RKAB Bayan Usai Haji Isam Beli Saham BYAN
Kementerian ESDM menegaskan proses penerbitan RKAB Bayan Resources tidak ada hubungannya dengan isu aksi korporasi perseroan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian ESDM menegaskan proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak ada hubungannya dengan isu aksi korporasi perseroan terkait peralihan kepemilikan saham.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, belum diterbitkannya RKAB perusahaan tambang disebabkan oleh multifaktor. Salah satunya adalah adanya persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan sehingga izin belum kunjung dikeluarkan oleh pemerintah.

"Sebetulnya (Bayan) enggak ada isu sensitif, tapi terus kemudian menghubung-hubungkan dengan pembelian saham lah, dan lain sebagainya," ujarnya usai acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Lebih lanjut, Tri mengatakan saat ini RKAB milik Bayan Resources telah diterbitkan untuk 3 anak usaha perseroan. Kementerian ESDM sekaligus memberikan kuota produksi tambahan untuk ketiga perusahaan tersebut sekitar 15–20 juta ton.

"Bayan kan punya banyak sebetulnya. Kemarin yang belum kan 3 (anak perusahaan). Angkanya 15–20 juta ton, total untuk 3 itu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235256//seskab_teddy-oQtM_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Haji Isam, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234031//batu_bara-E2lK_large.jpg
Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211463//saham-1LWv_large.jpg
Daftar Saham Pengusaha Kalimantan Haji Isam yang Melantai di BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement