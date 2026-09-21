Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suahasil Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |10:18 WIB
Suahasil Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik 14 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini Senin (21/9/2026) pagi.

Dari total 14 pejabat yang dilantik, empat di antaranya dipercaya menduduki posisi pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, Suahasil juga melantik dua pejabat untuk mengisi posisi Sekretaris dan Wakil Sekretaris pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Dalam sambutannya, Suahasil menegaskan bahwa agenda pelantikan pejabat bukan sekadar formalitas untuk mengisi kekosongan posisi. Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan mengandung makna strategis bagi keberlanjutan organisasi Kemenkeu.

"Pada hari ini ada yang promosi, ada yang mutasi. Jadi ini adalah bentuk dari komprehensifnya pemahaman kita terhadap pelantikan hari ini. Ini adalah upaya berkelanjutan agar organisasi kita terus bergerak dan berkembang dan mampu menjawab tantangan yang kita hadapi,” kata Suahasil.

Suahasil turut mengklarifikasi bahwa pelantikan hari ini merupakan langkah penyempurnaan dari proses pelantikan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi, sah menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing. Pelantikan hari ini merupakan kelanjutan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu,” ujar Suahasil.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242188/menkeu_suahasil-Nzr8_large.png
Menkeu Suahasil Terima iPad Berisi Laporan Kerja dari Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242147/sertijiab-woQ0_large.png
Purbaya Tak Banyak Bicara saat Serahkan Kursi Menteri Keuangan ke Suahasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242067/menkeu_suahasil-ecgV_large.jpeg
Bidik Efisiensi APBN, Menkeu Suahasil Tegaskan Bukan Sekadar Pangkas Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242063/wapres_gibran-Xwgc_large.jpg
Wapres Gibran Yakin Menkeu Baru Suahasil Nazara Mampu Kelola APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242056/menkeu_suahasil-3guf_large.jpeg
Menkeu Suahasil Buka Suara soal Potensi Perombakan Pejabat DJP hingga Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242052/menkeu_suahasil-LdyY_large.jpg
Menkeu Suahasil Pastikan Lanjutkan Program Prioritas Kemenkeu, Janji Rapel Rilis APBN KiTa Juli-Agustus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement