Suahasil Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik 14 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini Senin (21/9/2026) pagi.

Dari total 14 pejabat yang dilantik, empat di antaranya dipercaya menduduki posisi pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, Suahasil juga melantik dua pejabat untuk mengisi posisi Sekretaris dan Wakil Sekretaris pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Dalam sambutannya, Suahasil menegaskan bahwa agenda pelantikan pejabat bukan sekadar formalitas untuk mengisi kekosongan posisi. Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan mengandung makna strategis bagi keberlanjutan organisasi Kemenkeu.

"Pada hari ini ada yang promosi, ada yang mutasi. Jadi ini adalah bentuk dari komprehensifnya pemahaman kita terhadap pelantikan hari ini. Ini adalah upaya berkelanjutan agar organisasi kita terus bergerak dan berkembang dan mampu menjawab tantangan yang kita hadapi,” kata Suahasil.

Suahasil turut mengklarifikasi bahwa pelantikan hari ini merupakan langkah penyempurnaan dari proses pelantikan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi, sah menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing. Pelantikan hari ini merupakan kelanjutan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu,” ujar Suahasil.