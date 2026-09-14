Menkeu Suahasil Pastikan Lanjutkan Program Prioritas Kemenkeu, Janji Rapel Rilis APBN KiTa Juli-Agustus

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan fokus melanjutkan seluruh tugas, fungsi, serta program kerja prioritas yang telah berjalan, ketimbang melakukan perubahan kebijakan secara mendasar.

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai keberlanjutan arah kebijakan perpajakan, bea cukai, hingga penanganan peredaran rokok ilegal pascapelantikan.

"Baik, satu pertanyaan aja saya jawab secara global, ini bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua temen-temen? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," tegas Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menanggapi pertanyaan spesifik terkait penindakan barang kena cukai dan rokok ilegal yang marak beredar, Suahasil menekankan komitmen Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk terus menggempur berbagai praktik ilegal di lapangan.

"Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka ada ya, tadi Pak Djaka ada pake baju putih Pak. Pak Djaka gembur terus, sepakat, ya kan? Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat, Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus. Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani," ujarnya.