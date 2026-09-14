Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu Suahasil Pastikan Lanjutkan Program Prioritas Kemenkeu, Janji Rapel Rilis APBN KiTa Juli-Agustus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |19:55 WIB
Menkeu Suahasil Pastikan Lanjutkan Program Prioritas Kemenkeu, Janji Rapel Rilis APBN KiTa Juli-Agustus
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan fokus melanjutkan seluruh tugas, fungsi, serta program kerja prioritas yang telah berjalan, ketimbang melakukan perubahan kebijakan secara mendasar.

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai keberlanjutan arah kebijakan perpajakan, bea cukai, hingga penanganan peredaran rokok ilegal pascapelantikan.

"Baik, satu pertanyaan aja saya jawab secara global, ini bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua temen-temen? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," tegas Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menanggapi pertanyaan spesifik terkait penindakan barang kena cukai dan rokok ilegal yang marak beredar, Suahasil menekankan komitmen Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk terus menggempur berbagai praktik ilegal di lapangan.

"Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka ada ya, tadi Pak Djaka ada pake baju putih Pak. Pak Djaka gembur terus, sepakat, ya kan? Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat, Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus. Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/278/3241993//ihsg_hari_ini-U2hj_large.jpg
IHSG Melemah ke Level 6.534 Usai Prabowo Lantik Menkeu Baru Suahasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241989//suahasil-ispy_large.png
Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241987//prabowo-4GmF_large.jpg
Prabowo Reshuffle Kabinet Sore Ini, PDIP: Sudah Waktunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241985//suahasil-uJyo_large.jpg
Sah! Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241980//wamenkeu_suahasil-c0G3_large.jpg
Suahasil Nazara Tiba di Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241976//wamenkeu-9tTn_large.jpg
Isu Reshuffle Kabinet, Suahasil Nazara Dikabarkan Jadi Menkeu Gantikan Purbaya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement