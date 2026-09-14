Resmi Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Minta Pegawai Kemenkeu Segera Laporkan APBN

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pidato perdananya di hadapan jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (14/9/2026).

Dalam sambutannya, Suahasil menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan Kepala Negara untuk memimpin Kementerian Keuangan dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

"Saya berterima kasih sekali pertama kepada Republik Indonesia, melalui Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan," ujar Suahasil yang disambut riuh tepuk tangan para pegawai Kemenkeu, Senin (14/9/2026).

Suahasil menegaskan bahwa tugas utama yang dimandatkan Presiden kepadanya adalah mengawal instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan sekaligus penstabil perekonomian nasional.

"Yang pada nanya biasanya, Pak dapat tugas apa? Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor," paparnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut mengimbau seluruh jajaran internal Kemenkeu untuk segera melanjutkan agenda kerja serta memperkuat tata kelola institusi yang kredibel.

"Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Suahasil.