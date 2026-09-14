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Suahasil Nazara Tiba di Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:26 WIB
Suahasil Nazara Tiba di Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
Wamenkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (14/9/2026) sore ini. Kedatangan Suahasil menjadi sorotan di tengah kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Suahasil datang menggunakan jas dan celana bahan berwarna hitam yang dilengkapi dengan dasi berwarna biru muda.

Suahasil tak menjabarkan secara rinci ihwal maksud kedatangannya ke Istana Negara pada sore ini. Dia mengaku hanya mendapat sambungan telepon untuk hadir sore ini.

"Ditelpon untuk datang," ucap Suahasil saat dikonfirmasi ihwal maksud kedatangannya tersebut.

Kendati demikian, dia tak mengungkap lebih lanjut siapa pihak yang menghubungi dan meminta dirinya untuk datang ke Istana Negara. Menurutnya, hanya itu informasi yang bisa disampaikan.

 

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