JAKARTA – Sejumlah bantuan sosial (bansos) masih disalurkan pemerintah pada September 2026. Dua di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako yang pencairannya memasuki tahap III untuk periode Juli-September 2026.
Masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengecek status penerimaan bansos menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda sesuai jenis program dan kategori penerima.
PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pemerintah.
Ibu hamil: Rp750.000.
Anak usia dini: Rp750.000.
Siswa SD: Rp225.000.
Siswa SMP: Rp375.000.
Siswa SMA: Rp500.000.
Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000.
Dengan demikian, nominal bantuan PKH tidak sama untuk setiap KPM karena disesuaikan dengan kategori penerima.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT atau bantuan sembako pada September 2026.