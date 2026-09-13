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Bansos September 2026 Cair hingga Rp600 Ribu, Ini Syarat dan Cara Cek Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |12:10 WIB
Bansos September 2026 Cair hingga Rp600 Ribu, Ini Syarat dan Cara Cek Penerimanya
Sejumlah bantuan sosial (bansos) masih disalurkan pemerintah pada September 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Sejumlah bantuan sosial (bansos) masih disalurkan pemerintah pada September 2026. Dua di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako yang pencairannya memasuki tahap III untuk periode Juli-September 2026.

Masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengecek status penerimaan bansos menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda sesuai jenis program dan kategori penerima.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pemerintah.

Besaran bantuan PKH per tahap adalah sebagai berikut:

Ibu hamil: Rp750.000.
Anak usia dini: Rp750.000.
Siswa SD: Rp225.000.
Siswa SMP: Rp375.000.
Siswa SMA: Rp500.000.
Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000.
Dengan demikian, nominal bantuan PKH tidak sama untuk setiap KPM karena disesuaikan dengan kategori penerima.

2. BPNT atau Bantuan Sembako

Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT atau bantuan sembako pada September 2026.

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