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Bantuan Beras 30 Kg Diperpanjang hingga Desember 2026, Ini Kriteria Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |10:04 WIB
Bantuan Beras 30 Kg Diperpanjang hingga Desember 2026, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melanjutkan program bantuan pangan beras setelah September 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan beras akan kembali disalurkan pada Oktober, November, dan Desember 2026.

“Tadi kami membahas bersama Presiden terkait kesiapan menghadapi El Nino, antara lain program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai September itu 30 kilogram (kg). Arahan Bapak Presiden, program ini dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember,” ujar Airlangga.

Perpanjangan bantuan tersebut dilakukan pemerintah untuk memitigasi dampak El Nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan meningkatkan harga komoditas pangan pokok di pasar domestik.

Airlangga mengatakan pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan beras sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat rentan di tengah pergeseran musim tanam dan potensi paceklik.

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