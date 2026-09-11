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Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |19:57 WIB
Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027
Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027 (Foto: Kemensos)
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JAKARTA - Pemerintah menegaskan keterbukaannya mengenai metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta siap menerima masukan dari berbagai akademisi untuk menyempurnakan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Langkah ini diselaraskan dengan upaya pemutakhiran data yang akan terus diperbarui, salah satunya memanfaatkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan menjelaskan bahwa penggunaan DTSEN terbukti mampu memperluas jangkauan bansos kepada 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. 

Untuk merespons dinamika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, pemerintah sedang merancang Dynamic Social Registry serta program digitalisasi bansos yang rencananya di-roll out oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026 dan diimplementasikan secara penuh pada Januari 2027.

"Pemerintah terbuka untuk menyempurnakan model-modelnya. Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan DTSEN untuk bantuan sosial, bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru kini mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN,” kata Andi usai acara diskusi di Politeknis STIS, Jumat (11/9/2026).

Andi menambahkan, guna mengantisipasi masyarakat rentan yang belum terdata karena kendala teknologi atau usia, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos).

"Pemerintah sudah menginisiasi digitalisasi bansos yang kemungkinan oleh Presiden akan di-roll out di Oktober ini dan diimplementasikan di Januari 2027. Tantangannya adalah jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan tidak terdaftar. Maka pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Siapa pun boleh jadi agen perlinsos,” jelasnya.

 

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Topik Artikel :
BLT BPS DTSEN Desil bansos
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