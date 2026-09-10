BLT Bakal Disalurkan Lewat Rekening Baru Warga 17 Tahun, Ada Saldo Awal Rp50 Ribu

Pemerintah menyiapkan rekening bank bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan rekening bank bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun untuk menjadi salah satu sarana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan berbagai program bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada masyarakat. Rekening tersebut akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga penyaluran bantuan diharapkan lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembukaan rekening bagi masyarakat berusia 17 tahun akan dilakukan melalui perbankan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menangani pembukaan rekening di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara khusus melayani wilayah Aceh.

“Iya emang sudah BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk apa, melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya,” kata Rosan.

Rosan mengatakan pemerintah masih merancang mekanisme pelaksanaan pembukaan rekening tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan waktu penerapan kebijakan tersebut.

“Nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok,” ujar Rosan.