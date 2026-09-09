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Bos Danantara Sebut BRI Buat Rekening Bank untuk Warga Seluruh RI, BSI Khusus Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |17:44 WIB
Bos Danantara Sebut BRI Buat Rekening Bank untuk Warga Seluruh RI, BSI Khusus Aceh
Bos Danantara Sebut BRI Buat Rekening Bank untuk Warga Seluruh RI, BSI Khusus Aceh (Foto: Okezone)
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JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan skema pemberian rekening bank kepada masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun.

Rosan mengatakan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menjadi bank yang digunakan untuk pembukaan rekening di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Aceh, pembukaan rekening tersebut akan dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Iya emang sudah BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk apa, melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).

Meski demikian, Rosan mengatakan mekanisme secara rinci masih dalam tahap perancangan. Pemerintah juga belum menentukan kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan.

"Nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rekening tersebut nantinya akan dimiliki secara otomatis oleh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Rekening itu akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional.

"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Selasa (8/9/2026).

 

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