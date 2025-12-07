Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant

JAKARTA - Jumlah rekening simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan penurunan signifikan. Fenomena yang dikaitkan dengan kebijakan penutupan rekening dormant (tidak aktif) yang kini gencar dilakukan oleh industri perbankan.



Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Dimas Yuliharto menjelaskan bahwa fenomena rekening dormant menjadi faktor utama di balik perubahan angka tersebut. Bank-bank, terutama yang berskala besar, mengambil langkah penertiban dengan menutup rekening yang tidak aktif secara otomatis melalui sistem mereka.



“Untuk yang data memang kalau memang kalau dilihat dari data di website LPS ya menjadi penurunan dari 662,08 juta rekening menjadi 657,19 juta rekening (per September),” kata Dimas dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/12/2025).



Penurunan ini berarti hampir 5 juta rekening keluar dari daftar jaminan LPS pada periode tersebut.



“Ini terjadi kebijakan rekening dormant ya, waktu itu mencuat rekening dormant sehingga bank-bank itu mencoba untuk membuat kebijakan bagaimana rekening dormant ini close by system,” imbuhnya.



Dimas menambahkan bahwa masa tenggang untuk menentukan status dormant bervariasi di setiap bank, salah satunya adalah batas 180 hari tidak ada aktivitas.