Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:00 WIB
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini Program Penjaminan Polis (PPP) akan menjadi katalis utama kebangkitan industri asuransi di Indonesia. Optimisme ini didasarkan pada perkiraan batas penjaminan yang berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta, yang dinilai telah mencakup sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis di Tanah Air.

Anggota Dewan Komisioner Bidang PPP LPS Ferdinan D Purba menegaskan bahwa PPP adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dirancang khusus untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, setelah beberapa tahun terakhir diterpa kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha. Purba menggunakan pengalaman di sektor perbankan sebagai landasan optimisme LPS.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujar Purba dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/12/2025).

Sebelum LPS beroperasi, pertumbuhan DPK rata-rata hanya 7,7 persen per tahun. Setelah program penjaminan simpanan berlaku, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3 persen per tahun.

Dampak positif serupa juga terlihat di Malaysia, di mana setelah penjaminan polis diterapkan pada 2010, pertumbuhan premi tahunan naik dari rata-rata 5,5 persen menjadi 9,7 persen.

“Melihat contoh di negara lain, kami yakin pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik dan diikuti kenaikan premi industri asuransi,” kata Purba.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175451/lps-TRme_large.jpg
Rencana Anggito Abimanyu Usai Jadi Ketua LPS: Saya Pelajari 1-2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172619/ketua_lps_baru_anggito-8wGs_large.jpg
6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171893/wamenkeu_anggito_jadi_ketua_lps-1cjt_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816/anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171731/lps-5WSX_large.jpg
LPS Turunkan Tingkat Suku Bunga Penjaminan Bank Umum ke 3,50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171712/ketua_lps-laJ8_large.jpg
Malam Ini! Komisi XI DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Ketua LPS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement