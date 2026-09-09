Harga BBM Pertamina Naik, Cek Pertamax hingga Dex Hari Ini 9 September 2026

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini Selasa 9 September 2026. PT Pertamina Patra Niaga telah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 dan 2 September 2026.

Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Kenaikan Harga BBM

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan BBM Subsidi

Namun, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.