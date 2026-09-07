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Harga BBM Hari Ini 7 September 2026: Pertamax Rp15.950, Shell hingga BP Segini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:36 WIB
Harga BBM Hari Ini 7 September 2026: Pertamax Rp15.950, Shell hingga BP Segini
Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Senin (7/9/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Senin (7/9/2026) berbeda-beda. Berikut daftar harga BBM di masing-masing SPBU tersebut.

PT Pertamina (Persero) telah menetapkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejak 2 September 2026. Harga Pertamax masih dipatok Rp15.950 per liter, sedangkan Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter.

Pertamax Turbo dijual Rp19.600 per liter. Kemudian, harga Dexlite ditetapkan Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp25.200 per liter.

Untuk BBM subsidi, Pertamina memastikan tidak ada perubahan harga. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga terjadi pada sejumlah produk BBM yang dipasarkan badan usaha swasta. Shell menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

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