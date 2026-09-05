Pesan Wakil Kepala BP BUMN ke Agrinas Palma, Ingatkan Tata Kelola Perusahaan

JAKARTA - Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata memberikan pesan khusus kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Dia menyampaikan bahwa profesionalisme, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi perusahaan.

Seluruh jajaran diharapkan mampu bekerja secara adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil dengan tetap menjunjung tinggi kepatuhan.

“Soliditas organisasi harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola yang baik. Setiap insan perusahaan perlu memiliki kesamaan tujuan, menjalankan tanggung jawab secara profesional, dan memastikan setiap keputusan memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” ujar Tedi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Hal ini disampaikan saat kegiatan arahan dan ramah tamah bersama para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan perusahaan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus meneguhkan integritas, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah negara.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Danantara Mayjen TNI (Purn.) Zacky Anwar Makarim menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian dalam setiap penugasan. Menurutnya, kedisiplinan, loyalitas, dan integritas yang telah terbentuk selama bertugas merupakan modal penting dalam mendukung perusahaan menjalankan mandat negara.

“Semangat pengabdian harus terus dijaga di mana pun kita bertugas. Pengalaman yang dimiliki harus diwujudkan melalui kerja yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, serta negara,” ujar Zacky.

Sementara, Komisaris Utama Agrinas Palma Nusantara Letjen TNI (Purn.) R Wisnoe Prasetija Boedi menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan. Pengalaman dan semangat pengabdian para purnawirawan TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan budaya kerja yang disiplin, solid, dan bertanggung jawab.

“Integritas, kedisiplinan, dan loyalitas harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh jajaran harus menjaga kekompakan serta menempatkan kepentingan perusahaan dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Wisnoe.