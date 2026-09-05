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7 Fakta Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI hingga Pesan Penting Perry Warjiyo

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |05:02 WIB
7 Fakta Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI hingga Pesan Penting Perry Warjiyo
Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031. (Foto: Okezone,.com/BI)
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JAKARTA - Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031. Destry bersama Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro telah diambil sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA), Rabu (2/9/2026).

Pengangkatan ketiganya menjadi bagian dari perubahan jajaran Dewan Gubernur BI. Destry menggantikan Perry Warjiyo, sedangkan Aida menempati posisi Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Berikut fakta-fakta kepemimpinan baru BI yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/9/2026):

1. Destry Resmi Jadi Gubernur BI

Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Gubernur BI periode 2026–2031 setelah diambil sumpah jabatan di MA, Rabu (2/9/2026).

Dalam prosesi tersebut, Destry mengucapkan sumpah jabatan bersama Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro yang masing-masing menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI.

2. Destry, Aida, dan Solikin Janji Jaga Integritas

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