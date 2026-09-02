Profil dan Jejak Karier Aida S Budiman yang Dilantik Jadi Deputi Gubernur Senior BI

JAKARTA - Profil Aida S Budiman yang akan dilantik Mahkamah Agung (MA) menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 pada hari ini, Rabu (2/9/2026).

Rangkaian prosesi pengukuhan jajaran pimpinan BI tersebut juga turut melantik Destry Damayanti sebagai Gubernur BI serta Solikin M Juhro sebagai Deputi Gubernur BI ini akan diselenggarakan mulai pukul 14.30 WIB.

Profil dan Jejak Karier Aida S Budiman

Sebelum mengemban posisi barunya, Aida berstatus sebagai Deputi Gubernur BI yang telah menjalankan amanah kepemimpinan tersebut selama lima tahun. Ia resmi dilantik pada 6 Januari 2022 dengan masa bakti hingga 2027 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 147/P tertanggal 24 Desember 2021.

Di samping posisinya di bank sentral, Aida saat ini turut mengemban mandat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara ex-officio yang mewakili Bank Indonesia.

Sebelum dipercaya menduduki kursi Deputi Gubernur BI, Aida memegang posisi sebagai Asisten Gubernur yang mengoordinasikan kebijakan strategis di sektor moneter, bauran kebijakan bank sentral, serta penyelarasan dengan bauran kebijakan ekonomi nasional pada periode 2020–2022.

Menilik riwayat akademisnya dari laman resmi BI, Aida merupakan alumnus program studi Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis IPB University pada 1987, sebelum kemudian memperdalam keilmuannya di University of Southern California hingga meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada 1996.

Perjalanan studinya berlanjut di Claremont Graduate University hingga berhasil menuntaskan jenjang doktoral dan meraih gelar PhD di bidang Ekonomi pada 2001, di mana pada rentang kurun waktu tersebut Aida telah mengawali pengabdian kariernya di Bank Indonesia tepatnya sejak 1991.