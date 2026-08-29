3 Fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI

JAKARTA - Komisi XI DPR RI telah resmi menetapkan susunan kepemimpinan baru Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026–2031.

Keputusan musyawarah untuk mufakat tersebut menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI terpilih, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI, serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Berikut fakta-fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI yang dirangkum Okezone, Sabtu (29/8/2026).

1. Rangkaian fit and proper test

Kepastian tersebut disampaikan usai Komisi XI DPR RI menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, Saudari Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2026–2031, dan Saudara Solikin M. Juhro sebagai Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031," kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dalam keterangan tertulis.

2. Rangkaian Hasil Rapat

Rangkaian hasil rapat internal ini selanjutnya akan dilaporkan dan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 September 2026.