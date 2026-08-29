Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |07:25 WIB
3 Fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI
Gubernur BI Destry (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI telah resmi menetapkan susunan kepemimpinan baru Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026–2031. 

Keputusan musyawarah untuk mufakat tersebut menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI terpilih, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI, serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Berikut fakta-fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI yang dirangkum Okezone, Sabtu (29/8/2026).

1. Rangkaian fit and proper test

Kepastian tersebut disampaikan usai Komisi XI DPR RI menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, Saudari Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2026–2031, dan Saudara Solikin M. Juhro sebagai Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031," kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dalam keterangan tertulis.

2. Rangkaian Hasil Rapat

Rangkaian hasil rapat internal ini selanjutnya akan dilaporkan dan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 September 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238863/bank_indonesia-sEmg_large.jpg
BI Serap Rp24 Triliun dari Hasil Lelang SRBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238794/bank_indonesia-MAvT_large.jpg
Kredit Tumbuh dari DPK, BI Soroti Penurunan Likuiditas di Sejumlah Kelompok Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238748/bank_indonesia-WMXn_large.jpg
BI Evaluasi Desain Baru KLM Secara Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238598/bank_indonesia-M0Us_large.jpg
BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238610/gubernur_bi_destry-OGrI_large.jpg
DPR Resmi Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238416/bank_indonesia-JV1f_large.jpg
Soal Dana SAL, Ini Penjelasan Calon Bos BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement