Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Serap Rp24 Triliun dari Hasil Lelang SRBI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |21:03 WIB
BI Serap Rp24 Triliun dari Hasil Lelang SRBI
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memenangkan penawaran sebesar Rp24 triliun dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang digelar pada hari ini, Jumat (28/8/2026). Total nilai penawaran yang masuk dari para peserta lelang tercatat mencapai Rp43,5 triliun.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa Rata-Rata Tertimbang (RRT yield) SRBI tenor 12 bulan yang dimenangkan mengalami penurunan menjadi 7 persen, melandai dari posisi 7,37 persen pada lelang periode sebelumnya.

"Dalam lelang SRBI hari ini (28/8), Bank Indonesia memenangkan penawaran sebesar Rp24 triliun dari total Rp43,5 triliun penawaran yang masuk," ujar Erwin dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Penurunan yield yang dimenangkan tersebut sejalan dengan pergerakan rata-rata imbal hasil yang diajukan oleh peserta lelang, yang terkoreksi dari 7,45 persen menjadi 7,08 persen.

"Perkembangan ini sejalan dengan kondisi likuiditas pasar uang dan perbankan yang terus dijaga oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan instrumen moneter secara terukur," kata Erwin.

Erwin menegaskan bahwa ke depannya BI bakal terus mengoptimalkan bauran instrumen operasi moneter guna memelihara stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238876/gubernur_bi_destry-HBE2_large.jpg
3 Fakta Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238794/bank_indonesia-MAvT_large.jpg
Kredit Tumbuh dari DPK, BI Soroti Penurunan Likuiditas di Sejumlah Kelompok Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238748/bank_indonesia-WMXn_large.jpg
BI Evaluasi Desain Baru KLM Secara Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238598/bank_indonesia-M0Us_large.jpg
BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238610/gubernur_bi_destry-OGrI_large.jpg
DPR Resmi Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238416/bank_indonesia-JV1f_large.jpg
Soal Dana SAL, Ini Penjelasan Calon Bos BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement