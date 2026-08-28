BI Serap Rp24 Triliun dari Hasil Lelang SRBI

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memenangkan penawaran sebesar Rp24 triliun dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang digelar pada hari ini, Jumat (28/8/2026). Total nilai penawaran yang masuk dari para peserta lelang tercatat mencapai Rp43,5 triliun.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa Rata-Rata Tertimbang (RRT yield) SRBI tenor 12 bulan yang dimenangkan mengalami penurunan menjadi 7 persen, melandai dari posisi 7,37 persen pada lelang periode sebelumnya.

"Dalam lelang SRBI hari ini (28/8), Bank Indonesia memenangkan penawaran sebesar Rp24 triliun dari total Rp43,5 triliun penawaran yang masuk," ujar Erwin dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Penurunan yield yang dimenangkan tersebut sejalan dengan pergerakan rata-rata imbal hasil yang diajukan oleh peserta lelang, yang terkoreksi dari 7,45 persen menjadi 7,08 persen.

"Perkembangan ini sejalan dengan kondisi likuiditas pasar uang dan perbankan yang terus dijaga oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan instrumen moneter secara terukur," kata Erwin.

Erwin menegaskan bahwa ke depannya BI bakal terus mengoptimalkan bauran instrumen operasi moneter guna memelihara stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor global.