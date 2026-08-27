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BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen di 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:25 WIB
BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen di 2027
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk menyentuh angka 6 persen pada 2027.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, meskipun secara resmi kisaran proyeksi BI berada di rentang 5,1 persen hingga 5,9 persen, lebih tinggi dari proyeksi 2026 sebesar 4,9 persen hingga 5,7 persen, bank sentral optimistis batas atas tersebut dapat terlampaui.

"Kami melihat adanya kemungkinan untuk bisa PDB menjadi lebih tinggi lagi dari kisaran kami 5,9 persen, yakni menjadi 6 persen,” kata Aida saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8/2026).

Aida membeberkan bahwa pencapaian target pertumbuhan 6 persen, yang juga sejalan dengan rancangan pemerintah dalam RAPBN 2027, ditopang oleh tiga asumsi dasar.

Pertama, ekonomi dunia diperkirakan mampu tumbuh di kisaran 3,3 persen pada 2027, dengan catatan terjadinya penurunan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini diproyeksikan bakal memicu permintaan ekspor serta masuknya aliran modal asing (Foreign Direct Investment dan investasi portofolio) ke Indonesia.

Kemudian, peningkatan realisasi investasi domestik yang didorong oleh akselerasi penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis.

Terakhir, pemaksimalan penyerapan DHE di dalam negeri serta dorongan arus inflow modal akibat penguatan iklim investasi dari kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, BI tetap mencermati risiko berlanjutnya tekanan inflasi global yang berpotensi memicu pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat.

 

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Topik Artikel :
ekonomi ri BI Bank Indonesia
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