Profil dan Rekam Jejak Destry Damayanti, Gubernur BI yang Baru

JAKARTA - Destry Damayanti resmi terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2030 untuk menggantikan estafet kepemimpinan Perry Warjiyo. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Destry dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026) siang.

Sebelum resmi dilantik oleh MA pada siang ini, Destry terlebih dahulu sempat ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI guna mengisi transisi kepemimpinan pengganti Perry Warjiyo. Sementara pada posisi definitif sebelumnya, ia telah mengabdi sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak pertama kali diangkat pada 2019.

Profil dan Rekam Jejak Destry Damayanti

Mengutip dari laman resmi Bank Indonesia per 27 Juli 2026, perjalanan profesional Destry bermula saat ia mengemban tugas sebagai Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris di Indonesia pada kurun waktu 2000-2003.

Di ranah akademis, ia juga sempat mendedikasikan keahliannya dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama satu tahun pada rentang 2005-2006.

Karier Destry di industri pasar modal dan perbankan kian menanjak saat dipercaya menjadi Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas selama enam tahun sepanjang 2005-2011.

Setelahnya, ia melanjutkan pengabdian di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan memegang posisi Kepala Ekonom selama lima tahun pada 2011-2015.

Di samping sektor korporasi, Destry pernah diberi tanggung jawab sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi di Kementerian BUMN pada periode 2014-2015, serta diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan masa pengabdian empat tahun dari 2015 hingga 2019.