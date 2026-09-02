Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ketua OJK: Bukan Figur Baru dan Mumpuni di Bidangnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:02 WIB
Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ketua OJK: Bukan Figur Baru dan Mumpuni di Bidangnya
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi Sambut Pelantikan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut pelantikan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), bersama Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro sebagai bagian dari jajaran pimpinan bank sentral. OJK berharap kepemimpinan baru di BI dapat semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan selamat kepada Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro. Menurutnya, ketiganya bukan merupakan figur baru sehingga dinilai telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang mumpuni.

"Pertama mengucapkan selamat kepada Ibu Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Saya senang Bu Destry bukan figur baru, ya sudah mumpuni lah di bidangnya," ujar Friderica saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung usai pelantikan Gubernur BI, Rabu (2/9/2026).

Friderica mengatakan OJK berharap hubungan kelembagaan dengan BI ke depan semakin solid, termasuk dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Harapan kita koordinasi semakin baik, sinergi semakin baik antara OJK dengan Bank Indonesia dan juga dalam kerangka KSSK bersama dengan Menteri Keuangan dan juga LPS supaya kita sama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia," katanya.

Menurutnya, penguatan sinergi antara OJK dan BI akan dilakukan melalui koordinasi kebijakan dengan tetap mempertahankan independensi serta kewenangan masing-masing lembaga.

Ia menekankan koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan masing-masing lembaga tidak saling bertentangan. Dengan demikian, sinergi kebijakan dapat berjalan efektif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239759//destry-EWlY_large.jpg
Destry, Aida dan Solikin Resmi Dilantik Jadi Pimpinan BI Periode 2026-2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239630//destry-gud1_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Destry Damayanti, Gubernur BI yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239627//destry-SW6I_large.jpg
Destry Damayanti Dilantik Jadi Gubernur Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239485//destry-mirl_large.jpg
Destry Damayanti Dilantik Jadi Gubernur BI Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239462//destry-Lt46_large.jpg
Destry Damayanti Dilantik Jadi Gubernur BI Besok, Ini Prioritas Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239452//perry-nbPB_large.jpg
Perry Warjiyo Beri Pesan Khusus ke Destry Damayanti Usai Resmi Jadi Gubernur BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement