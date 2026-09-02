Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ketua OJK: Bukan Figur Baru dan Mumpuni di Bidangnya

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi Sambut Pelantikan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut pelantikan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), bersama Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro sebagai bagian dari jajaran pimpinan bank sentral. OJK berharap kepemimpinan baru di BI dapat semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan selamat kepada Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro. Menurutnya, ketiganya bukan merupakan figur baru sehingga dinilai telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang mumpuni.

"Pertama mengucapkan selamat kepada Ibu Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Saya senang Bu Destry bukan figur baru, ya sudah mumpuni lah di bidangnya," ujar Friderica saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung usai pelantikan Gubernur BI, Rabu (2/9/2026).

Friderica mengatakan OJK berharap hubungan kelembagaan dengan BI ke depan semakin solid, termasuk dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Harapan kita koordinasi semakin baik, sinergi semakin baik antara OJK dengan Bank Indonesia dan juga dalam kerangka KSSK bersama dengan Menteri Keuangan dan juga LPS supaya kita sama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia," katanya.

Menurutnya, penguatan sinergi antara OJK dan BI akan dilakukan melalui koordinasi kebijakan dengan tetap mempertahankan independensi serta kewenangan masing-masing lembaga.

Ia menekankan koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan masing-masing lembaga tidak saling bertentangan. Dengan demikian, sinergi kebijakan dapat berjalan efektif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.