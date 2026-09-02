Destry Damayanti Dilantik Jadi Gubernur BI Sore Ini

Destry Damayanti akan dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) hari ini. (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA - Destry Damayanti akan dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) hari ini. Destry akan mengucap sumpah jabatan sebagai di hadapan pimpinan Mahkamah Agung (MA) sekitar pukul 15.30 WIB.

Destry akan resmi memimpin bank sentral setelah prosesi pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres). Setelah dilantik, Destry akan langsung menggelar konsolidasi internal bersama jajaran Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI.

"Yang pasti kita kan harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap, kita pembagian bidang dulu nih," kata Destry.

Destry mengungkapkan bahwa langkah awal yang bakal dieksekusinya seusai pelantikan adalah menggelar konsolidasi internal bersama jajaran ADG BI secara menyeluruh.

"Karena di Bank Indonesia kan masing-masing ADG punya bidang-bidang yang akan dibawahi, walaupun itu sifatnya enggak statis, karena nanti kita bisa tukar, dua tahun sekali mungkin kita tukar," tegasnya.