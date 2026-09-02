Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Profil Solikin M Juhro

JAKARTA - Profil Solikin M Juhro yang akan dilantik Mahkamah Agung (MA) sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 pada hari ini, Rabu (2/9/2026).

Pelantikan Solikin juga bersamaan dengan pengukuhan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI serta Aida S Budiman selaku Deputi Gubernur Senior BI yang akan digelar pukul 14.30 WIB.

Penunjukan Solikin menduduki kursi Deputi Gubernur BI kian memperpanjang rekam jejak pengabdiannya di bank sentral yang telah ia rintis selama lebih dari 32 tahun.

Merujuk data laman resmi BI, Solikin yang lahir di Surabaya pada 10 Oktober 1967 ini menamatkan studi sarjananya di program studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga pada 1991.

Solikin lantas menempuh jenjang magister ilmu ekonomi di University of Michigan hingga lulus pada 1998, sebelum akhirnya menyabet gelar doktor di bidang Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia pada 2005.

Mengawali pengabdian di Bank Indonesia sejak 20 September 1994, Solikin tercatat memegang posisi sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial terhitung sejak 16 Juni 2023.